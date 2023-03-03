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50 минут назад

Мэр Афин получил по почте письмо с угрозами и пулей

ТАСС

Мэр Афин Костас Бакояннис получил по почте письмо с угрозами и пулей 45-калибра, подобной той, которой в 1989 году был убит его отец - видный журналист и парламентарий Павлос Бакояннис. Об этом сообщил в четверг вечером греческий телеканал ERT1.

Мэр Афин получил по почте письмо с угрозами и пулей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, подозрительный конверт был обнаружен во время проверки поступившей почты в офисе мэра. Он был вскрыт сотрудником мэрии, внутри него было обнаружено сообщение с угрозами в адрес Бакоянниса, а также пуля 45-го калибра. После этого была вызвана полиция. На конверте, по данным полицейских, не было информации об отправителе.

Расследованием происшествия занимается служба государственной безопасности Греции.

44-летний мэр Афин Костас Бакояннис является племянником премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Павлос Бакояннис был убит в 1989 году террористами из левацкой организации "17 ноября", разгромленной в 2002 году. Как отмечает газета Protothema, Бакояннис был застрелен из пистолета 45-го калибра.

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