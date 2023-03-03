В Госдепе отреагировали на критику за диалог Блинкена и Лаврова

Фото: ТАСС ТАСС

Прайс пояснил, что во время диалога с Лавровым госсекретарь затронул волнующие Вашингтон вопросы.

Видео дня

Он также подчеркнул непродолжительность беседы Блинкена с Лавровым, отметив, что это нельзя назвать полноценной двусторонней встречей. Москва же, по мнению представителя Госдепа, старается «наделать шума» на фоне произошедшего.

Встреча Блинкена и Лаврова на G20

Изначально ни российская, ни американская сторона не планировали контактов друг с другом на полях форума. Об отсутствии подобных намерений заявил Блинкен, также отказавшийся от встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом. В свою очередь, замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российская делегация тоже не планирует встречаться с госсекретарем США.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также исключила переговоры Блинкена и Лаврова. Она аргументировала это тем, что Вашингтон уже давно поддерживает эскалацию конфликтов, отодвинув дипломатию на второй план.

О чем говорили Блинкен и Лавров

Однако, несмотря на это, дипломаты все же поговорили. В ходе диалога Блинкен призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Помимо этого, госсекретарь подчеркнул намерение Вашингтона поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также во время встречи был поднят вопрос обмена осужденного за шпионаж бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана.

Однако, по мнению Захаровой, стремление Блинкена поговорить с Лавровым можно объяснить интересом американской стороны к «имиджу, пиару и саморекламе». Она отметила, что у американцев есть ряд вопросов к властям страны, однако предъявить им нечего.