Орбан вспомнил о разговоре с Путиным перед началом СВО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом СВО. Об этом сообщает Die Weltwoche.
Разговор состоялся за две недели до начала СВО, во время визита Орбана в Москву. По словам премьер-министра, он спросил Путина, считает ли тот проблемой членство Венгрии в НАТО. На это президент России ответил, что проблема есть только в потенциальном членстве Украины и Грузии, а также в ракетных базах США в Румынии и Польше.
Помимо этого, Орбан заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя, так как там столкнулась ядерная держава и НАТО.
«Вот что делает конфликт таким опасным», – сказал он.
Ранее Орбан заявил, что ситуация в России наладится через «два-три сложных года».