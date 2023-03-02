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37 минут назад

Орбан вспомнил о разговоре с Путиным перед началом СВО

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом СВО. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Орбан вспомнил о разговоре с Путиным перед началом СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разговор состоялся за две недели до начала СВО, во время визита Орбана в Москву. По словам премьер-министра, он спросил Путина, считает ли тот проблемой членство Венгрии в НАТО. На это президент России ответил, что проблема есть только в потенциальном членстве Украины и Грузии, а также в ракетных базах США в Румынии и Польше.

Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина

Помимо этого, Орбан заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя, так как там столкнулась ядерная держава и НАТО.

«Вот что делает конфликт таким опасным», – сказал он.

Ранее Орбан заявил, что ситуация в России наладится через «два-три сложных года».

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,НАТО,
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