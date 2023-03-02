Орбан вспомнил о разговоре с Путиным перед началом СВО

Разговор состоялся за две недели до начала СВО, во время визита Орбана в Москву. По словам премьер-министра, он спросил Путина, считает ли тот проблемой членство Венгрии в НАТО. На это президент России ответил, что проблема есть только в потенциальном членстве Украины и Грузии, а также в ракетных базах США в Румынии и Польше.