МО РФ: в Карабахе нарушен режим прекращения огня

В Аскинском районе (Нагорный Карабах) в зоне ответственности российского миротворческого контингента произошло ЧП. Неизвестные нарушили режим прекращения огня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Фото:

В пресс-службе подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Руководство российских миротворцев совместно с представителями Армении и Азербайджана начало расследование обстоятельств инцидента, пояснили в ведомстве.

В Минобороны отметили также, что в настоящее время продолжаются переговоры с Баку и Ереваном по возобновлению движения автотранспорта на маршруте от Степанакерта до Гориса.

Напомним, что осенью 2020 года в регионе возобновились военные действия. При посредничестве России было достигнуто соглашение о прекращении огня, обмену пленными, возвращению тел погибших.