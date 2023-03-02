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22 минуты назад

МО РФ: в Карабахе нарушен режим прекращения огня

Илья Родин

В Аскинском районе (Нагорный Карабах) в зоне ответственности российского миротворческого контингента произошло ЧП. Неизвестные нарушили режим прекращения огня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

МО РФ: в Карабахе нарушен режим прекращения огня
Фото: 

В пресс-службе подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Руководство российских миротворцев совместно с представителями Армении и Азербайджана начало расследование обстоятельств инцидента, пояснили в ведомстве.

Москва предложила провести переговоры между Баку и Ереваном

В Минобороны отметили также, что в настоящее время продолжаются переговоры с Баку и Ереваном по возобновлению движения автотранспорта на маршруте от Степанакерта до Гориса.

Напомним, что осенью 2020 года в регионе возобновились военные действия. При посредничестве России было достигнуто соглашение о прекращении огня, обмену пленными, возвращению тел погибших.

Несмотря на значительные усилия сторон, договоренности периодически нарушаются. Вместе с тем, серьезной эскалации пока удается избегать.

В мире,Армия,Минобороны России,
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