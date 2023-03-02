В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
37 минут назад

Бывших руководителей Молдавии лишили государственной охраны

ТАСС

Бывшие руководители Молдавии лишены права пользоваться услугами государственной охраны. По предложению депутатов правящей Партии действия и солидарности соответствующие изменения в закон о госохране внес в четверг парламент республики.

Бывших руководителей Молдавии лишили государственной охраны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бывшие президенты, председатели парламента, премьер-министры после отставки не будут пользоваться как ранее услугами службы государственной охраны", - говорится в сообщении на сайте законодательного собрания.

Ранее экс-президенты имели право на пожизненную охрану, а спикеров и премьеров охраняли год после отставки.

Авторы законопроекта, представляющие контролирующую большинство в парламенте правящую партию, считают, что это позволит сократить расходы и более эффективно использовать государственные средства. Также в документ внесены изменения, направленные на усовершенствование процесса обучения персонала службы госохраны. Закон после утверждения направили на подпись президента.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий