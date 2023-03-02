Бывших руководителей Молдавии лишили государственной охраны

Бывшие руководители Молдавии лишены права пользоваться услугами государственной охраны. По предложению депутатов правящей Партии действия и солидарности соответствующие изменения в закон о госохране внес в четверг парламент республики.
"Бывшие президенты, председатели парламента, премьер-министры после отставки не будут пользоваться как ранее услугами службы государственной охраны", - говорится в сообщении на сайте законодательного собрания.
Ранее экс-президенты имели право на пожизненную охрану, а спикеров и премьеров охраняли год после отставки.
Авторы законопроекта, представляющие контролирующую большинство в парламенте правящую партию, считают, что это позволит сократить расходы и более эффективно использовать государственные средства. Также в документ внесены изменения, направленные на усовершенствование процесса обучения персонала службы госохраны. Закон после утверждения направили на подпись президента.