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50 минут назад

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

По всей Украине объявили воздушную тревогу
Фото: YouTube YouTube

Сирены воздушной тревоги активировали во всех регионах страны в период с 19:54 по 19:57 по Московскому времени. Украинские СМИ объясняют это взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Накануне глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече с помощником генсека НАТО Дэвидом Кеттлером заявил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО) системами производства стран НАТО.

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