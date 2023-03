Умер басист группы Pulp Стив Маки

Стивен Патрик «Стив» Маки присоединился к коллективу Pulp в 1989 году во время записи их третьей пластинки Separations. Впоследствии он участвовал в создании таких альбомов группы, как Different Class и His 'n' Hers, которые считаются кульминационными для брит-поп-сцены 1990-х годов.