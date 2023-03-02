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11 минут назад

Орбан заявил, что ситуация в России наладится через «два-три сложных года»

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россию ждут «два-три трудных года», после которых ситуация в стране изменится в к лучшему. Об этом сообщает Weltwoche.

Орбан предрек России «два-три сложных года»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, Орбан добавил, что русский народ умеет приспосабливаться к самым сложным ситуациям, а президент России Владимир Путин вовсе не ведет страну «в сторону страданий».

«Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему», – заявил он.

Орбан также отметил, что при общении с Путиным ему всегда приходилось отстаивать позицию Венгрии, но каждый раз политикам удавалось найти разумные компромиссы. Премьер предположил, что российский президент «не смог спокойно спать по ночам» из-за ракетных баз США в Румынии и Польше, а также из-за угрозы расширения НАТО на восток. При этом Орбан подчеркнул, что понимает Путина, но «не принимает того, что он сделал».

Ранее Орбан предложил Европе создать своё НАТО, но без США.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,НАТО,
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