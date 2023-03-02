Власти Белоруссии рассказали о проблемах с продуктами в Минске

Ситуация с продуктами в Минске выглядит недопустимой: индекс потребительских цен ниже, чем в других регионах, однако с ассортиментом возникают проблемы. Об этом на заседании Минского городского исполнительного комитета заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

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Она рассказала, что на полках магазинов в столице слишком мало белорусских товаров — 48 процентов, а не 70 процентов, как должно быть. По словам главы Совета РБ, эту проблему необходимо решить, сохранив только критический импорт. При этом остальные продовольственные и непродовольственные товары на полках должны быть свои.

Также чиновница подвергла критике слишком большие расходы городских властей, которые постоянно растут. Кочанова подчеркнула, что в текущих условиях следует считать каждую копейку.