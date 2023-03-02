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9 минут назад

Mash: китайский маркейтплейс Aliexpress ограничил продажу дронов россиянам

Газета.Ru

Китайская интернет-площадка Aliexpress заблокировала продажу дронов клиентам из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: Aliexpress заблокировал продажу дронов для россиян
Фото: АлиэкспрессАлиэкспресс

Несмотря на то, что поиск выдает карточки этих товаров, после перехода магазин выдает ошибку и надпись "Такой страницы нет".

Теперь россияне не могут купить беспилотные летательные аппараты производства китайских DJI и Autel.

При этом уже приобретенные дроны были ограничены в функционале, к тому же DJI удалила свое приложение для управления дронами из российского AppStore.

В DJI заявляют, что "не оказывают услуги россиянам" и "не способствуют чьей-либо военной деятельности". Ранее в США предупреждали Китай о санкциях за поставки оружия России, а в Киеве заявили, что не располагают доказательствами поставок вооружений из Китая в Россию.

При этом 27 февраля в Китае заявили, что не потерпят угроз США из-за обвинений в оказании военной помощи РФ.

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