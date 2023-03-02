В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
20 минут назад

В КНР заявили о готовности сотрудничать с Россией ради поддержания мира

Илья Родин

Пекин на фоне сложной международной повестки намеревается сотрудничать с Россией и другими державами для поддержания мира, рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Китая Цинь Ган в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом пишет РИА «Новости».

В КНР заявили о готовности сотрудничать с Россией ради поддержания мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что встреча высокопоставленных дипломатов произошла на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели (Индия).

Цинь Ган подчеркнул, что обстановка в мире очень сложная. На фоне этого Пекин готов вместе с Россией и другими государствами поддерживать усилия, направленные на достижение процветания, мирное развитие.

В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем

По его оценке, отношения между Китаем и РФ продолжают стабильно развиваться. Он добавил, что сторонам следует поддерживать контакты на все уровнях, укреплять межведомственное взаимодействие в сфере политики.

Ранее в МИД Китая сообщили, что Пекин готов совместно с ведущими державами содействовать развитию и процветанию многополярного мира.

В мире,Сергей Лавров,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий