В КНР заявили о готовности сотрудничать с Россией ради поддержания мира

Пекин на фоне сложной международной повестки намеревается сотрудничать с Россией и другими державами для поддержания мира, рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Китая Цинь Ган в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что встреча высокопоставленных дипломатов произошла на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели (Индия).

Цинь Ган подчеркнул, что обстановка в мире очень сложная. На фоне этого Пекин готов вместе с Россией и другими государствами поддерживать усилия, направленные на достижение процветания, мирное развитие.

По его оценке, отношения между Китаем и РФ продолжают стабильно развиваться. Он добавил, что сторонам следует поддерживать контакты на все уровнях, укреплять межведомственное взаимодействие в сфере политики.