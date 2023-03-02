Блинкен и глава МИД Индии обсудили "глобальные последствия" СВО РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили на состоявшейся в четверг в Нью-Дели встрече в том числе "глобальные последствия" специальной военной операции России на Украине , а также пути укрепления двустороннего "стратегического партнерства". Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса , которое было распространено по завершении переговоров Блинкена и Джайшанкара.

"Они говорили о совместных усилиях, направленных на то, чтобы повысить уровень стратегического технологического и оборонно-промышленного сотрудничества и расширить его, о продвижении продовольственной и энергетической безопасности и глобальном здравоохранении, переходе к чистой энергетике, сотрудничестве в борьбе с наркотиками и обеспечении прав женщин", - отметил представитель Госдепартамента.

Кроме того, по его словам, Джайшанкар и Блинкен рассмотрели вопросы, связанные с тем, как минимизировать "глобальные последствия" специальной военной операции России на Украине, и с ходом взаимодействия Вашингтона и Нью-Дели в регионах Индийского и Тихого океанов, а также ряд других тем и региональных проблем.