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29 минут назад

Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили "глобальные последствия" СВО РФ

ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили на состоявшейся в четверг в Нью-Дели встрече в том числе "глобальные последствия" специальной военной операции России на Украине, а также пути укрепления двустороннего "стратегического партнерства". Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, которое было распространено по завершении переговоров Блинкена и Джайшанкара.

Блинкен и глава МИД Индии обсудили "глобальные последствия" СВО РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно изложенной Прайсом информации, главы внешнеполитических ведомств встретились, "чтобы обсудить укрепление американо-индийского стратегического партнерства".

"Они говорили о совместных усилиях, направленных на то, чтобы повысить уровень стратегического технологического и оборонно-промышленного сотрудничества и расширить его, о продвижении продовольственной и энергетической безопасности и глобальном здравоохранении, переходе к чистой энергетике, сотрудничестве в борьбе с наркотиками и обеспечении прав женщин", - отметил представитель Госдепартамента.

Кроме того, по его словам, Джайшанкар и Блинкен рассмотрели вопросы, связанные с тем, как минимизировать "глобальные последствия" специальной военной операции России на Украине, и с ходом взаимодействия Вашингтона и Нью-Дели в регионах Индийского и Тихого океанов, а также ряд других тем и региональных проблем.

В мире,Субраманьям Джайшанкар,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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