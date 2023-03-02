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16 минут назад

Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о спорных Мальвинских островах

Российская Газета

Правительство Аргентины объявило о разрыве соглашения с Великобританией, затрагивавшего вопросы ведения административно-хозяйственной деятельности на Мальвинских (Фолклендских) островах и в прилегающих водах. Этот документ, более известный как "пакт Форадори-Дункана" по фамилиям заместителей глав МИД двух стран, которые его согласовывали, был заключен в 2016 году в период президентства Маурисио Макри. В аргентинском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что денонсация соглашения подтверждает нацеленность Буэнос-Айреса на продолжение борьбы за возвращение суверенитета над спорными территориями.

Аргентина денонсировала соглашение с Британией о Мальвинских островах
Фото: WIkipediaWIkipedia

В МИД Аргентины охарактеризовали пакт "одним из самых вредных событий" для процесса продвижения интересов страны в вопросе суверенитета над Мальвинскими островами. В официальной ноте, переданной послу Великобритании, утверждается, что это соглашение, базовой идеей которого было устранение препятствий для экономического роста и устойчивого развития островов, по большому счету работало только в пользу Великобритании. Содержащиеся в нем положения, по мнению нынешнего правительства, на самом деле делают пакт "явно незаконным и оскорбляющим национальные интересы".

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Аргентинские дипломаты рассчитывают, что денонсация документа станет четким сигналом для Великобритании, подтверждающим территориальные претензии Аргентины.

"Это определенно оставляет позади тот "темный период истории", отмеченный постыдным пактом о передаче суверенитета", - заявил журналистам секретарь МИД страны по вопросам Мальвинских островов, Антарктиды и Южной Атлантики Диего Кармона.

Он также подчеркнул, что с этого дня Буэнос-Айрес станет активно продвигать конкретную повестку для восстановления своего суверенитета над островами.

Дополнительную пикантность всей ситуации придает тот факт, что по воспоминаниям замглавы МИД Великобритании Алана Дункана, его аргентинский коллега находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, когда согласовывал детали соглашения.

"По мере того как одна бутылка за другой перемещалась со стойки в погребе на стол, переговоры улучшались. Примерно в 2 часа ночи мы обменялись рукопожатиями над планом будущей сделки", - заявил Дункан в своих мемуарах о событиях, развернувшихся внутри британского посольства.

Кроме того, британец рассказал, что буквально на следующий день Форадори звонил в посольство с жалобой на то, что был "мертвецки пьян" и не помнил детали документа.

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