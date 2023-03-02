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12 минут назад

Депутат Европарламента спрогнозировал срок вступления Украины в ЕС

Lenta.ru

Если Киев и Брюссель будут работать в должном темпе, то Украина может стать членом Европейского союза (ЕС) к 2029 году. Такой прогноз дал депутат Европейского парламента (ЕП) и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

В Европарламенте спрогнозировали срок вступления Украины в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кубилюс отметил, что Киев должна проводить надлежащие реформы, а Брюссель — вернуть себе амбиции построения новой европейской архитектуры вместе с Украиной, Молдавией и, возможно, Грузией.

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«Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», — резюмировал чиновник.

Ранее в ЕС подсчитали объемы помощи Украине с начала боевых действий в стране. Общий объем всех видов помощи Евросоюза Киеву достиг 49 миллиардов евро, подытожил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

В мире,Жозеп Боррель,Андрюс Кубилюс,Европарламент,ЕС,
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