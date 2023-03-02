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46 минут назад

В украшении Кейт Миддлтон увидели тайный смысл

Lenta.ru

Журналисты Page Six увидели в украшении принцессы Уэльской Кэтрин тайный смысл. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

В украшении Кейт Миддлтон увидели тайный смысл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кейт Миддлтон посетила службу в честь празднования Дня святого Давида в пальто бренда Alexander McQuee красного цвета в сочетании с черными шляпой и кожаными перчатками. При этом в качестве обуви она выбрала сапоги на высоком каблуке за 1595 долларов (около 121 тысячи рублей), а волосы распустила. Также визажисты нанесли на ее лицо нюдовый макияж.

Помимо этого, жена принца Уильяма надела крупную брошь в виде лука порея — точную копию аксессуара, ранее принадлежавшего покойной королеве Елизавете II. Известно, что данное украшение бывшему монарху в 1960 году преподнесли валлийские гвардейцы.

В феврале Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в наряде 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей. Член королевской семьи надела белое платье с поясом в греческом стиле бренда Alexander McQueen.

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