В украшении Кейт Миддлтон увидели тайный смысл

Кейт Миддлтон посетила службу в честь празднования Дня святого Давида в пальто бренда Alexander McQuee красного цвета в сочетании с черными шляпой и кожаными перчатками. При этом в качестве обуви она выбрала сапоги на высоком каблуке за 1595 долларов (около 121 тысячи рублей), а волосы распустила. Также визажисты нанесли на ее лицо нюдовый макияж.