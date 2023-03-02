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1 час назад

G20 осудила удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины

Lenta.ru

«Большая двадцатка» (G20) осудила в итоговом документе саммита удары по критической инфраструктуре, назвав их терактами, но не упомянув при этом конфликт на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

G20 осудила удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы решительно осуждаем все террористические акты против объектов критической инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты, и против других уязвимых целей. Все акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни были совершены», — отмечается в заявлении.

В контексте таких ударов конфликт на Украине или какие-либо боевые действия в других регионах планеты не упомянуты. Более того, итоговый документ принят без общей позиции по Украине из-за возражений России и Китая.

Саммит G20 состоялся в Нью-Дели 1-2 марта.

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