G20 осудила удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины

«Мы решительно осуждаем все террористические акты против объектов критической инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты, и против других уязвимых целей. Все акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни были совершены», — отмечается в заявлении.