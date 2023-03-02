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45 минут назад

Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

ТАСС

Политика "французская Африка" (Franceafrique), подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке, уступает место новому сбалансированному партнерству. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, во время визита в Габон.

Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нас связывает общая история здесь - в Габоне - и, не будем скрывать, история Franceafrique. Эта эпоха Franceafrique истекла", - заявил французский лидер в ходе обращения к французскому сообществу в этой стране, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон добавил, что регулярно слышит и читает о том, что "Франции приписывают намерения, которых она больше не имеет". В этой связи он поспешил заверить, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона и его визит призван "не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу".

FT: президент Франции Макрон едет в Африку "в положении слабости"

"Я нахожусь здесь с целью построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага", - сказал президент.

В мире,Эмманюэль Макрон,
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