Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

Политика "французская Африка" (Franceafrique), подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке, уступает место новому сбалансированному партнерству. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, во время визита в Габон .

"Нас связывает общая история здесь - в Габоне - и, не будем скрывать, история Franceafrique. Эта эпоха Franceafrique истекла", - заявил французский лидер в ходе обращения к французскому сообществу в этой стране, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон добавил, что регулярно слышит и читает о том, что "Франции приписывают намерения, которых она больше не имеет". В этой связи он поспешил заверить, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона и его визит призван "не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу".