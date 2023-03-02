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20 минут назад

Украинские власти объявили эвакуацию населения в Купянске

Lenta.ru

Администрация города Купянск Харьковской области объявила об эвакуации отдельных категорий населения. Об этом говорится в Telegram-канале местных властей.

Украинские власти объявили эвакуацию населения в Купянске
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сообщается, что в Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Решение об это было принято комиссией по вопросам эвакуации еще 27 февраля.

Свое решение украинские власти объяснили «нестабильной ситуацией в области безопасности». Детей с их родителями, а также маломобильных и людей с инвалидностью эвакуируют и расселят в других населенных пунктах. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и выдадут гуманитарную помощь.

В Кремле прокомментировали вопрос об изменении статуса СВО

Для других категорий жителей Купянской территориальной общины эвакуация остается добровольной.

В феврале стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, на Западную Украину хотят выгнать врачей, а некоторых жителей — принудительно мобилизовать.

В мире,СВО,Владимир Сальдо,
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