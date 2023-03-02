МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценивает вероятность ядерной угрозы на Украине, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова приводит APA.AZ.
«На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине», — сказал он.
По его словам, агентство немедленно отреагировало и отправило миссию, чтобы проверить сообщения о применении ядерного топлива в военных целях.