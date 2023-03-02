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1 час назад

МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине

Lenta.ruиещё 2

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценивает вероятность ядерной угрозы на Украине, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова приводит APA.AZ.

МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине», — сказал он.

По его словам, агентство немедленно отреагировало и отправило миссию, чтобы проверить сообщения о применении ядерного топлива в военных целях.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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