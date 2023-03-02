МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине

«На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине», — сказал он.