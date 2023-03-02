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8 минут назад

Spiegel: Экс-канцлера ФРГ Шредера не смогли исключить из партии СДПГ, запрос отклонен

Деловая газета "Взгляд"

Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает Spiegel.

Шредера не смогли исключить из партии СДПГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает издание Spiegel, в распоряжении которого оказалось решение комиссии в Ганновере, Шредер остается в СДПГ, заявление нескольких структур партии об исключении его из партии было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции, передает РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 годы) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.

В мире,Герхард Шредер,Бундестаг,
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