Шредера не смогли исключить из партии СДПГ

Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает Spiegel.

Как сообщает издание Spiegel, в распоряжении которого оказалось решение комиссии в Ганновере, Шредер остается в СДПГ, заявление нескольких структур партии об исключении его из партии было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции, передает РИА «Новости».