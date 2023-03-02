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Разведка США пришла к окончательным выводам о причинах «гаванского синдрома»

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Спецслужбы США назвали «очень маловероятным» то, что «гаванский синдром», поразивший ряд американских дипломатов, является результатом действий иностранного противника. Соответствующие выводы были сделаны после многолетнего анализа примерно тысячи случаев «аномальных заболеваний», пишет Washington Post.

По данным издания, к таким выводам пришли пять из семи спецслужб США, которые несколько лет изучали, почему профессиональные дипломаты и офицеры разведки, служащие в американских миссиях по всему миру, испытывали «болезненные акустические ощущения». Эксперты сочли маловероятным проведение подобных операций против американцев Россией или другими государствами.

Запад потребовал от ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию

Западные страны оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добиваясь приостановки экспорта в Россию ряда критических электронных компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет британская газета Financial Times.

По их словам, в последние недели дипломаты из США, ЕС и Великобритании приезжали в ОАЭ, «чтобы разъяснить широкий спектр торговых ограничений и оказать давление» для того, чтобы ограничить экспорт в Россию ряда товаров. Особенную озабоченность у Запада вызывают поставки Москве электронных компонентов. При этом от Объединенных Арабских Эмиратов также потребовали раскрыть перечень товаров, которые уже были поставлены российской стороне.

Американцы «устали» от поддержки Украины

Проведенные в США опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что число американцев, поддерживающих предоставление многомиллионной помощи Украине, сократилось с 60% в мае прошлого года до 48% к настоящему времени. При этом начало предвыборной кампании в США может привести к распаду двухпартийной коалиции в Конгрессе по поддержке Киева, отмечает The New York Times.

По данным Pew Research Center, доля американцев, считающих, что США слишком много отдают Украине, выросла с 7% год назад до 26% в прошлом месяце.

«Усталость от войны становится реальной вещью, особенно тогда, когда избиратели не связывают происходящее на Украине с собственной безопасностью», - констатировал стратег Республиканской партии и бывший советник президента США Энди Сурабян.

Болгарские отельеры заявили о потере российского рынка

Болгарские отельеры заявили, что бронирований со стороны россиян нет, и этот рынок для них потерян. По словам одного из владельцев отелей, на российских туристов приходилось 70-80% въездного турпотока, и эти убытки пока компенсировать просто нечем, пишет Nova.

Заместитель министра туризма Ирена Георгиева также признала, что компенсировать отсутствие турпотока из России в этом году не получится. Однако власти страны ожидают, что болгарские курорты в этом сезоне примут 4,5 миллиона иностранных туристов, что на 10-20% больше, чем годом ранее. При этом у отельеров есть и другие убытки, им задерживают выплаты компенсаций за размещение украинских беженцев.

Россия ежедневно получает сто миллионов евро от ЕС

Несмотря на введенные Евросоюзом из-за украинского кризиса санкции, экспорт российских нефти и газа на европейский рынок продолжается, и Москва ежедневно зарабатывает сто миллионов евро. Об этом сообщает турецкое издание Haber7.