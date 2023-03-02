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1 час назад

В Германии раскритиковали требование Бербок к Лаврову

Lenta.ruиещё 2

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. Соответствующие комментарии доступны в аккаунте издания в Twitter.

В Германии раскритиковали требование Бербок к Лаврову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего хорошего из ее рта не выходит», — высказался один из читателей газеты о требовании Бербок к

«Россию не интересует мнения других стран. У России есть свои цели, которые она хочет достичь», — написал пользователь под ником @IndiJones4711.

«И повернуть все на 360 градусов?» — поиронизировал еще один пользователь над словами главы МИД Германии.

Высказывания Бербок неоднократно подвергались критике. В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. В частности, она сравнила Россию и Германию. По ее словам, Берлин повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву.

В мире,Сергей Лавров,
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