В Германии раскритиковали требование Бербок к Лаврову

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. Соответствующие комментарии доступны в аккаунте издания в Twitter.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ничего хорошего из ее рта не выходит», — высказался один из читателей газеты о требовании Бербок к

«Россию не интересует мнения других стран. У России есть свои цели, которые она хочет достичь», — написал пользователь под ником @IndiJones4711.

«И повернуть все на 360 градусов?» — поиронизировал еще один пользователь над словами главы МИД Германии.