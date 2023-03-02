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21 минуту назад

Азербайджан потратил на восстановление Карабаха миллиарды долларов

Lenta.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в 2021-2022 годах правительство страны потратило на работы по восстановлению Нагорного Карабаха около четырех миллиардов долларов. Его слова с саммита контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку передает «Интерфакс-Азербайджан».

Азербайджан потратил на восстановление Карабаха миллиарды долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы [в Нагорном Карабахе] за счет собственных финансовых ресурсов. В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 миллиардов долларов. В этом году мы планируем выделить на эти цели не менее 1,7 миллиарда долларов», — сказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан занимается строительством новых городов и сел «с нуля». По словам политика, применяется современное градостроительство с использованием концепций «умный город» и «умная деревня». Президент республики назвал это уникальной и беспрецедентной моделью постконфликтного развития и восстановления.

Между тем, Россия подтвердила готовность организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору. При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не будет сильно настаивать на этом. Как он утверждает, азербайджанская сторона готова к переговорам, а в Армении «тоже не возражают, но пока окончательного согласия не дают».

В мире,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,МИД России,
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