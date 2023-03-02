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47 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в граничащих с Брянской областью регионах Украины

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили в двух граничащих с Брянской областью регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

В граничащих с РФ регионах Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас предупреждение действует в Сумской и Черниговской областях, а также в Полтавской области.

Напомним, что утром в четверг, 2 марта, на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. Как рассказывал губернатор региона Александр Богомаз, группа противника зашла на территорию Климовского района в село Любечане, где обстреляла автомобиль. Глава региона сообщал об одном погибшем, десятилетняя девочка получила ранение.

Позднее стало известно, что группы диверсантов проникли в два села. Там идет боестолкновение. В ФСБ РФ заявляли, что сотрудники силового ведомства и приданные силы Министерства обороны РФ проводят мероприятия по уничтожению боевиков.

В мире,Александр Богомаз,Минобороны России,ФСБ,
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