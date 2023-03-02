"Русалочку" в Копенгагене окрасили в российский триколор

Постамент скульптуры «Русалочка» — одного из символов Копенгагена и героини известной сказки Ганса Христиана Андерсена — окрасили 2 марта в цвета российского триколора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Экстра Бладет».

Фото: HankVonStode/Twitter HankVonStode/Twitter

В полиции заявили, что в правоохранительные органы сообщений о раскрашивании памятника в цвета российского флага не поступало.

Памятник работы датского скульптора Эдварда Эриксена установлен в прибрежном районе столицы Дании в 1913 году. Статую передал в дар городу пивовар Карл Якобсен — сын основателя пивоваренной компании «Карлсберг».