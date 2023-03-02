Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что прекращение поставок оружия Киеву не позволит достичь мира на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, зачитывая заявление правительства «Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины».

«Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат "никогда больше войны" и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину», — сказал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что сейчас не может быть и не будет мирного решения, которое не учитывает позиции Украины. Политик подчеркнул, что Берлин придерживается мнения украинского президента Владимира Зеленского о мирных переговорах. Отдельно Шольц упомянул мирную инициативу Китая. Он призвал Пекин оказать влияние на Москву и поспособствовать отводу войск с Украины.

Напомним, что после начала специальной военной операции страны Запада начали поддерживать Киев различными вооружениями. Поставки постепенно расширяются как количественно, так и качественно. В частности, в последние месяцы украинским войскам начали передавать танки.