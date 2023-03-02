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1 час назад

Шольц высказал свою позицию о прекращении поставок оружия Киеву

Никита Бородкин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что прекращение поставок оружия Киеву не позволит достичь мира на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, зачитывая заявление правительства «Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины».

«Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат "никогда больше войны" и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину», — сказал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что сейчас не может быть и не будет мирного решения, которое не учитывает позиции Украины. Политик подчеркнул, что Берлин придерживается мнения украинского президента Владимира Зеленского о мирных переговорах. Отдельно Шольц упомянул мирную инициативу Китая. Он призвал Пекин оказать влияние на Москву и поспособствовать отводу войск с Украины.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

Напомним, что после начала специальной военной операции страны Запада начали поддерживать Киев различными вооружениями. Поставки постепенно расширяются как количественно, так и качественно. В частности, в последние месяцы украинским войскам начали передавать танки.

Накануне в Берлине прошла крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину. В нем приняли участие десятки тысяч протестующих.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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