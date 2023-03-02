Американцы сочли Байдена слишком старым для нового срока

Большинство граждан США уверены, что действующий президент страны Джо Байден «слишком стар», чтобы вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году, пишет New York Post. Согласно опросу Yahoo News/YouGov, данной точки зрения придерживаются 68% респондентов.

Фото: Susan Walsh/AP Susan Walsh/AP

Как отмечается, среди сторонников Демократической партии многие согласны с тем, что возраст Байдена является проблемой — это утверждение поддержали 48%, а не согласились с ним лишь 34%. Что касается независимых избирателей, то 71% уверен в том, что президент США слишком стар для второго срока.

При этом Байден пока официально не заявил о своем участии в выборах 2024 года, хотя и говорил о наличии соответствующих планов. Если президент США решится на участие в голосовании и одержит в нем победу, то к началу второго срока ему будет 82 года, а к концу — 86 лет.