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57 минут назад

Почти 70% американцев считают Байдена слишком старым для второго президентского срока

Газета.Ru

Большинство граждан США уверены, что действующий президент страны Джо Байден «слишком стар», чтобы вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году, пишет New York Post. Согласно опросу Yahoo News/YouGov, данной точки зрения придерживаются 68% респондентов.

Американцы сочли Байдена слишком старым для нового срока
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

Как отмечается, среди сторонников Демократической партии многие согласны с тем, что возраст Байдена является проблемой — это утверждение поддержали 48%, а не согласились с ним лишь 34%. Что касается независимых избирателей, то 71% уверен в том, что президент США слишком стар для второго срока.

При этом Байден пока официально не заявил о своем участии в выборах 2024 года, хотя и говорил о наличии соответствующих планов. Если президент США решится на участие в голосовании и одержит в нем победу, то к началу второго срока ему будет 82 года, а к концу — 86 лет.

Ранее сообщалось, что 74% американцев выступили за тестирование на адекватность всех кандидатов в президенты.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,Yahoo,
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