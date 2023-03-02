Канцлер Германии Шольц призвал Китай не вооружать Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать вооружения в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Reuters.

«Мое послание Пекину ясно: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что Китай не должен поставлять оружие России. Он добавил, что мира на Украине с прекращением поставок западного оружия не достичь.

Кроме того, в своем выступлении перед немецким парламентом Шольц сказал, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения действий России на Украине, хотя и приветствовал усилия КНР по ядерной деэскалации.

Ранее Шольц заявил, что правительство ФРГ считает, что Российская Федерация должна первой сделать шаг к достижению мира на Украине.