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10 минут назад

Канцлер Германии Шольц призвал Китай не вооружать Россию

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать вооружения в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии Шольц призвал Китай не вооружать Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мое послание Пекину ясно: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что Китай не должен поставлять оружие России. Он добавил, что мира на Украине с прекращением поставок западного оружия не достичь.

Кроме того, в своем выступлении перед немецким парламентом Шольц сказал, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения действий России на Украине, хотя и приветствовал усилия КНР по ядерной деэскалации.

Ранее Шольц заявил, что правительство ФРГ считает, что Российская Федерация должна первой сделать шаг к достижению мира на Украине.

Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста главы Минобороны ФРГ

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден 3 марта в Вашингтоне обсудят вопросы поддержки Украины в ближайшие месяцы.

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