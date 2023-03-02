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29 минут назад

Индонезия на G20 призвала к мирному разрешению конфликта на Украине

Газета.Ru

Индонезия на саммите глав МИД стран «большой двадцатки» (G20) в столице Индии призвала к мирному разрешению украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в комментарии, опубликованном правительством, сообщает агентство Bloomberg.

Индонезия призвала к мирному разрешению конфликта на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Война на Украине еще раз подчеркнула важность развития всесторонней архитектуры региональной безопасности для создания мира, стабильности и процветания», — передает агентство заявление Марсуди.

Как пишет глава Bloomberg, на саммите G20 глава МИД ФРГ Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову, сидевшему прямо напротив нее, с призывом «прекратить войну». По информации источника агентства, Лавров внимательно выслушал ее выступление, сделал несколько заметок и в какой-то момент махнул рукой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США выступают за эскалацию конфликтов в мире, потому сложно ожидать, что Лавров встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на полях министерской встречи G20 в Индии.

В мире,Анналена Бербок,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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