Индонезия призвала к мирному разрешению конфликта на Украине

Индонезия на саммите глав МИД стран «большой двадцатки» (G20) в столице Индии призвала к мирному разрешению украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в комментарии, опубликованном правительством, сообщает агентство Bloomberg.

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«Война на Украине еще раз подчеркнула важность развития всесторонней архитектуры региональной безопасности для создания мира, стабильности и процветания», — передает агентство заявление Марсуди.

Как пишет глава Bloomberg, на саммите G20 глава МИД ФРГ Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову, сидевшему прямо напротив нее, с призывом «прекратить войну». По информации источника агентства, Лавров внимательно выслушал ее выступление, сделал несколько заметок и в какой-то момент махнул рукой.