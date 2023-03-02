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29 минут назад

Митинги с портретами Путина в Конго: чего добиваются пророссийски настроенные африканцы

Елена Прошина

В столице Демократической Республике Конго Киншасе прошли пророссийские митинги: африканцы вышли на улицы с российскими флагами и портретами Владимира Путина в преддверии визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона.

Митинги с портретами Путина в Конго: чего добиваются пророссийски настроенные африканцы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет «Комсомольская правда», жители Конго выступают против попыток США и Европы навязать свой политический курс. По их мнению, Запад не сможет обеспечить континенту стабильность. Примером тому служит то, что за восемь лет пребывания французского контингента в Мали в рамках операции «Бархан», они так и не смогли решить проблему с террористами. При этом, приход российских войск в ЦАР прекратил гражданскую войну.

В самой ДРК сейчас тоже сложная обстановка - на северо-востоке страны орудуют сепаратистские группировки, которые устраивают теракты в населенных пунктах. Поэтому жители периодически устраивают митинги в поддержку России и ее президента Владимира Путина. При этом граждане резко высказываются по поводу ближайшего визита в страну Макрона.

Ранее Макрон заявил, что Франция намерена сократить свое военное присутствие в Африке. По его словам, серьезные изменения начнутся уже в ближайшие месяцы. Предполагается, что контингент французских вооруженных сил уменьшится, а численность африканских партнеров на базах самой Франции в Африке увеличится.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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