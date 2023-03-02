В Европарламенте допустили полноправное членство Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз может пройти по сценарию других государств Центральной Европы, считает депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает «Европейская правда». По его словам, в частности, Польше потребовалось около 4 лет только на переговоры по интеграции в объединение.
«Мы хотим, чтобы они [переговоры о вступлении Украины в ЕС] проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года — это страна большая, соизмеримая с Украиной <…> Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», — отметил Кубилюс.
Как указал евродепутат, вступление потребует работы не только от Киева, но и от Евросоюза. Он также добавил, что от Брюсселя требуется политическая воля для принятия Украины в состав объединения.
«Обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, предусматривающей членство Украины, Молдавии, а может, и Грузии», — подчеркнул Кубилюс.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении страны в ЕС.