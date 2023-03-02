В Европарламенте допустили полноправное членство Украины в ЕС

«Мы хотим, чтобы они [переговоры о вступлении Украины в ЕС] проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года — это страна большая, соизмеримая с Украиной <…> Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», — отметил Кубилюс.