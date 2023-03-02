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15 минут назад

Во Вьетнаме избрали нового президента

Никита Бородкин

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало члена политбюро, постоянного члена секретариата местного ЦК Компартии Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель парламента страны Выонг Динь Хюэ.

Во Вьетнаме избрали нового президента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он получил поддержку 98,38% депутатов — 487 из 488 голосов. Церемония вступления в должность президента прошла сразу после оглашения результатов голосования — Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей партии и народу Вьетнама. На посту главы республики он должен пробыть до 2026 года

Напомним, что 52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама. Он родился 13 декабря 1970 года в провинции Виньлонг. В 1992 году окончил факультет философии по специальности «марксистско-ленинская философия» в университете Хошимина, а в 1999 году получил степень магистра философии университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете Хошимина.

В последующие годы политик занимал различные руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, а также в партийных организациях на местах. Стал депутатом Национального собрания в 2007 году.

Прошлый президент, 69-летний Нгуен Суан Фук сложил полномочия по собственному желанию в январе. Он стал первым президентом в истории современного Вьетнама, который решил покинуть эту должность до окончания срока.

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