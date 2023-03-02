В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем

Холодная война между Европейским союзом и Китаем неизбежна из-за действий КНР на международной арене. Такое заявление сделала член Европарламента от Италии Анна Бонфриско, передает «Лента.ру».
Она считает, что для противостояния Китаю необходимо усилить трансатлантическую координацию. Этот вопрос становится все более актуальным, так как действия КНР в последнее время переходят все границы, включая «новую форму асимметричного шпионажа».
«Единство союзников и стран-единомышленников призвано избежать новой холодной войны. Однако трудно понять, как можно избежать такой холодной войны», — заявила Бонфриско.
Она пояснила, что больше всего беспокойства вызывают помощь Китая Ирану и России в обход санкций, подрыв благосостояния Европы за счет своего влияния на рынки, а также нарушение суверенитета Тайваня. Бонфриско обратилась к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю с вопросом о том, какие ответные меры может принять Европейский союз, чтобы не допустить изменения существующего международного порядка Китаем.
Ранее Жозеп Боррель признал, что Европа в данный момент не может преодолеть зависимость от энергоресурсов из России и Китая.