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47 минут назад

В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем

Елена Прошина

Холодная война между Европейским союзом и Китаем неизбежна из-за действий КНР на международной арене. Такое заявление сделала член Европарламента от Италии Анна Бонфриско, передает «Лента.ру».

В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она считает, что для противостояния Китаю необходимо усилить трансатлантическую координацию. Этот вопрос становится все более актуальным, так как действия КНР в последнее время переходят все границы, включая «новую форму асимметричного шпионажа».

«Единство союзников и стран-единомышленников призвано избежать новой холодной войны. Однако трудно понять, как можно избежать такой холодной войны», — заявила Бонфриско.

Она пояснила, что больше всего беспокойства вызывают помощь Китая Ирану и России в обход санкций, подрыв благосостояния Европы за счет своего влияния на рынки, а также нарушение суверенитета Тайваня. Бонфриско обратилась к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю с вопросом о том, какие ответные меры может принять Европейский союз, чтобы не допустить изменения существующего международного порядка Китаем.

Ранее Жозеп Боррель признал, что Европа в данный момент не может преодолеть зависимость от энергоресурсов из России и Китая.

В мире,Жозеп Боррель,Европарламент,ЕС,
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