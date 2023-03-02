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30 минут назад

ВС Тайваня зафиксировали приближение 29-ти самолётов НОАК

RT на русском

Тайваньские военные за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29-ти самолётов Народно-освободительной армии Китая.

ВС Тайваня зафиксировали приближение 29-ти самолётов НОАК
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

Отмечается, что вокруг Тайваня помимо 29-ти летательных аппаратов были обнаружены четыре корабля НОАК.

«При этом 21 истребитель зашёл в декларируемую Тайванем опознавательную зону ПВО», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил действия по эскалации ситуации вокруг Тайваня.

В мире,Александр Лукашенко,Госдеп США,
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