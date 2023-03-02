В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

NYP: Байден своим расизмом вывел белых американцев из себя

Ura.Ru

Американцы возмутились расисткой шуткой президента США Джо Байдена, которую он озвучил на мероприятии в честь месяца афроамериканской истории в Белом доме. Комментарии они оставили под материалом газеты New York Post на соответствующую тему.

NYP: Байден своим расизмом вывел белых американцев из себя
Фото: Official White House / Adam SchultzOfficial White House / Adam Schultz

«Может, я и белый парень, но не дурак», — заявил Байден. Несколько американцев засомневались в умственных способностях президента. «Байден ошибается: он глуп», — прокомментировал пользователь с ником Bosko. Другой читатель высказался, что о безумстве американского лидера известно всем. «Все на планете знают, что он совершенно не в себе», — написал CRD D.

«С Байденом мы катимся все ниже. Америка опозорена», — выразил мнение Matt Joseph. Читатели также призвали отказаться от переизбрания Байдена на новый срок. «Пациент психушки», — резюмировал Sid Hatrack.

Ранее Байден называл украинский народ «народом Урана». Он также перепутал Швейцарию с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Оплошности президента США регулярно подвергаются насмешкам со стороны американцев. Так, они резко отреагировали на очередную оговорку Байдена, публично обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий