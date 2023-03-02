NYP: Байден своим расизмом вывел белых американцев из себя

«Может, я и белый парень, но не дурак», — заявил Байден. Несколько американцев засомневались в умственных способностях президента. «Байден ошибается: он глуп», — прокомментировал пользователь с ником Bosko. Другой читатель высказался, что о безумстве американского лидера известно всем. «Все на планете знают, что он совершенно не в себе», — написал CRD D.