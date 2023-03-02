CNN: в мире растет «таинственный флот» танкеров, которые помогают РФ экспортировать нефть

В мире растет флот «таинственных танкеров», который предположительно занимается экспортом российской нефти по всему земному шару. Такой «теневой флот» якобы помогает доставлять российскую нефть по всему миру в обход санкций. При этом о владельцах танкеров информации нет. Об этом рассказали в американской прессе.