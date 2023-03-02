CNN: в мире растет «таинственный флот» танкеров, которые помогают РФ экспортировать нефть

В мире растет флот «таинственных танкеров», который предположительно занимается экспортом российской нефти по всему земному шару. Такой «теневой флот» якобы помогает доставлять российскую нефть по всему миру в обход санкций. При этом о владельцах танкеров информации нет. Об этом рассказали в американской прессе.
«В мире растет флот „таинственных танкеров“, которые экспортируют российскую нефть в обход санкций. Инсайдеры отрасли оценивают размер этого „теневого“ флота примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров», — передает телеканал CNN со ссылкой на источники. В материале отмечается, что количество судов продолжает увеличиваться.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что России нет необходимости создавать «теневой флот», потому что большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. Газета Financial Times сообщила, что РФ якобы создала его для обхода санкций Запада. Страны G7 ранее ввели потолок цен на российскую нефть.