В Дании возник скандал между украинцами и русской учительницей

В одной из школ города Хельсингер в Дании возник скандал. Украинские беженцы требовали уволить учительницу с русскими корнями. Школа отклонила эти требования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал телеканала TV2.

Фото: ТАСС ТАСС

Конфликт возник в начале февраля.

«Обычно в приемных классах присутствует два учителя. Так было и на сей раз: датско-русская учительница впервые встретилась со школьниками и вела урок вместе с датской коллегой», — говорится в сюжете.

Во время урока два ученика из Украины позволили себе «грубую выходку» в адрес учительницы. Оба педагога после завершения занятий отправились к руководителю учебного заведения. Инициативу при этом проявила датская учительница, глубоко разочарованная поведением детей.

Завуч провела с учениками беседу, а их родителям разослали письмо, в котором приводились детали инцидента с просьбой повлиять на детей во избежание подобных случаев в будущем. Однако на письмо отреагировали обратным образом. Трое родителей заявили, что не желают, чтобы их дети учились у педагога с русскими корнями.

Беженка из украины Диана Чинба заявила, что приглашать учителя с русскими корнями обучать украинских детей «неуважительно по отношению ко всем украинцам». Украинка Ульяна Ставинога пообещала, что ее сын не вернется в школу, пока там работает датско-русский педагог.

В школе отказались уволить учительницу с русским происхождением, отметив, что она прожила в Дании 30 лет, имеет местное гражданство, закончила педагогические курсы и уже много лет преподает в школе. Ее компетенция не подвергается сомнению.