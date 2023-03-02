Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», — сказал он. Прайс подчеркнул, что в Вашингтоне не видят разумных причин, по которым российская сторона могла бы отвергнуть это предложение.

Агентство напоминает, что зерновую сделку подписали 22 июля 2022 года представители Украины, России, Турции и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, удобрения и продовольствия по Черному морю из трех портов, в том числе порт в Одессе. За согласование движения кораблей отвечает Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия зерновой сделки истекал 18 ноября 2022 года, однако в условие входило автоматическое продление договора на 120 дней до 18 марта, если ни одна из сторон не возражала. Министерство иностранных дел РФ заверило, что никаких возражений на этот счет не последовало, при этом отметив, что российская сторона рассматривает возможность технической пролонгации зерновой инициативы без каких-либо изменений по срокам и охвату.