МИД ФРГ оставил на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение

Решение о том, должно ли обязательное условие по Крыму стать частью мирного соглашения с Россией, остается за Киевом. Запад не собирается навязывать свое мнение по этому вопросу. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости со ссылкой на первый немецкий канал ARD.

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Она подчеркнула, что позиция западных стран касательно Крыма не изменилась — полуостров в их глазах все еще принадлежит Украине. Именно поэтому первые масштабные санкции против России были введены в 2014 году.

Бербок напоминал, что президент Украины Владимир Зеленский также называет Крым украинским, и Запад поддерживает его позицию.

«В конце концов, мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, это — территория Украины», — пояснила министр, таким образом отвечая на вопрос о том, подразумевает ли она под собственным утверждением, что «Украина должна победить», возврат Крыма под контроль Киева.