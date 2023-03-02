На Украине анонсировали новую стратегию Киева в отношении Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украина Алексей Данилов сообщил, что Киев изменит стратегию по "возращению" Крыма. Об этом он сообщил в Twitter.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов", - написал он.

При этом Данилов не сообщил никаких подробностей и не раскрыл, в чем будет заключаться суть изменений.

Ранее бывший офицер ЦРУ и писатель Филип Джиральди заявил, что Крым исторически являлся частью России. Заявление было сделано в новом выпуске авторской передачи американского журналиста Эндрю Наполитано.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с возвратом Крыма в состав страны станет возможным добиться восстановления мира.

25 февраля Зеленский на пресс-конференции заявил, что ВСУ готовятся к наступлению на Крым, не обозначив, однако, конкретных сроков начала операции.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение.