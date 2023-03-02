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29 минут назад

Reuters: США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР

ТАСС

США пытаются выяснить, насколько их союзники готовы ввести санкции в отношении Китая, если он окажет помощь России в связи со спецоперацией. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники.

Reuters: США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР
Фото: ТАССТАСС

Консультации находятся на предварительном этапе и в первую очередь ведутся со странами Группы семи, отмечает агентство. При этом не уточняется, о каких именно возможных рестрикциях может идти речь. Кроме того, как сообщили источники, пока не было достигнуто соглашения по каким-либо конкретным ограничениям.

Reuters утверждает, что американская администрация имела неформальные контакты с китайской стороной на дипломатическом и других уровнях, в том числе через министерство финансов. При этом представитель одной из стран, с которой консультировались США, сообщил агентству, что были представлены лишь "скудные разведданные", которые могли бы говорить о возможном намерении Китая оказать России "военную помощь".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон введет санкции против Пекина, если он будет помогать Москве в ходе спецоперации. По его словам, если Китай решит помогать РФ оружием, то отношения Пекина с США и другими странами по всему миру столкнутся с "серьезными проблемами".

Блинкен 18 февраля выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине. В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали указала, что сообщество не располагает доказательствами предоставления Пекином военной помощи Москве. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий.

В мире,Патрик Райдер,Энтони Блинкен,Пентагон,ЕС,
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