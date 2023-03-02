Чудеса на виражах. Как Вучич держит удар по Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград не достиг никакой договоренности с косоварами и ЕС на прошедших переговорах в Брюсселе. Об этом сербский лидер поведал в своем обращении к нации, которое транслировалось на телеканале РТС. По словам Вучича, сторонам предстоят дальнейшие переговоры по косовской проблеме, и их "будет еще много".

Фото: Andrej ISAKOVIC / AFP Andrej ISAKOVIC / AFP

Заявление Вучича меняет очень многое: его слова полностью опровергают реплики главного евродипломата Жозепа Борреля, который в понедельник довольно рассказывал прессе о достижении принципиального согласия между Белградом и Приштиной. И хотя Боррель дал понять, что порядок имплементации соглашения стороны еще будут обсуждать, об одобрении франко-немецкого плана он говорил как о свершившемся факте. Вдогонку Евросоюз опубликовал и текст соглашения, как бы торжествующе подтверждая, что дело осталось за малым… Оказалось же, что господин Боррель, мягко говоря, все очень сильно приукрасил: выступление сербского президента спустило Брюссель с небес на землю.

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То, что идиллическая риторика Борреля шита белыми нитками, было понятно еще в понедельник. Достаточно было послушать премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, который излучал нескрываемое негодование и разочарование от исхода этих переговоров. Разговаривая с журналистами, он заявил, что сербы так и не подписали никакого соглашения, хотя сам Курти, по его словам, на это очень рассчитывал. Более того, в своем обращении к сербскому народу Вучич окончательно обломал надежды косовара: президент Сербии прямо заявил, что Приштине не светит никакое сербское признание, равно как и "зеленый свет" от Белграда на членство в международных организациях. "Пока я президент республики, я не подпишу и не приму ни формального, ни неформального признания Косово, ни вступления Косово в ООН", - приводит ТАСС его слова. Эта реплика сербского лидера меняет вообще все. Если еще утром вторника могло показаться, что Сербия готовится расписаться в своей беспомощности под беспрецедентным западным напором, то всего сутки спустя стало ясно: Белград по-прежнему в игре и сдаваться действительно не собирается.

Евросоюз же теперь оказывается в очень щекотливом положении: в Брюсселе требовали, чтобы Белград непременно принял франко-немецкий план, и причем в максимально оперативном порядке. Однако, Вучич и его команда показали, что отказываться от своих национальных интересов Белград не намерен. Возникает вопрос: к чему ЕС затеял такую спешку в разрешении проблемы, которая уже не первый год является гордиевым узлом мировой политики? Ведь для полноценного урегулирования нужно учесть глубинные интересы каждой стороны конфликта, чтобы не было почвы для новой конфронтации; здесь же сербов внаглую принуждают к скорейшей капитуляции. Иначе это расценивать нельзя: в тексте предложенного ЕС соглашения сказано, что Белград и Приштина должны обменяться постоянными дипломатическими миссиями. Вообще-то так делают только государства, то есть фактически предлагается официально закрепить статус Косово как самостоятельного государства.

Причина торопливости ЕС лежит на поверхности - дело тут совсем не в Косово: на самом деле подкоп ведется под Россию, а косовская карта просто используется Брюсселем для продавливания сербов и слома их воли сопротивляться русофобской политике Запада. Отсюда и вопиющий шантаж Белграда со стороны ЕС: в Брюсселе пригрозили вывести все европейские инвестиции из Сербии и загнать ее в полную изоляцию. По поведению Вучича очевидно, что как раз этого в Белграде и боятся больше всего: так, анонсируя свое выступление по телевидению, Вучич обмолвился о сохранении евроинвестиций для Сербии по итогам переговоров. Для понимания: по итогам 2021 года цифры показывали, что более 60 процентов от мирового товарооборота Сербии - это как раз государства ЕС. Не трудно догадаться, что и в инвестиционном плане ЕС удерживает пальму первенства.

Иными словами, Евросоюз открыто пошел ва-банк после безуспешных попыток вовлечь Сербию в антироссийский лагерь и заставить ее ввести санкции против Москвы. Если сербы испугаются европейской дубинки и примут невыгодный и откровенно прокосоварский план ЕС (по крайней мере, в его нынешнем виде), то это будет означать, что сербов прочно схватили за горло. А дальше - принцип домино: потом ЕС снова затребует от сербов антироссийских санкций, пригрозив все тем же - лишением инвестиций и изоляцией. И тогда у загнанных в угол сербов просто не останется выбора.

Конечно, в Брюсселе делают акцент на том, что в последние год-полтора ситуация на севере Косово (где проживают сербы) стала крайне взрывоопасной. Мол, это требует какого-то срочного мирного решения. Вот только есть стойкое ощущение, что Приштина целенаправленно устраивала эти провокации как раз для того, чтобы заставить Белград пойти на переговоры. А дальше включается "пацифистский" ЕС, предлагая такую сделку. В этой антисербской пьесе все шаги продуманы наперед. Вот только Вучич и его команда продолжают гнуть свою линию, и наступать в этот капкан они не собираются.

Надо сказать, что Александр Вучич достиг впечатляющего мастерства в умении грамотно и искуссно лавировать между Россией и Западом. Он словно горнолыжник, умело объезжающий каждый флажок и закладывающий яркие виражи. Судя по всему, сербский президент прекрасно понимает суть многоходовки Брюсселя. Более того, он взял на вооружение излюбленную тактику самого Евросоюза, привыкшего сначала раздавать головокружительные обещания, а потом откровенно футболить. Вучич все делает по науке: он согласился на переговоры по франко-немецкой инициативе, понимая, что нельзя допустить потерю разнопланового сотрудничества с ЕС. Но он и не думает плясать под брюссельскую дудку - и умело затягивает переговоры, отвергая неприемлемые для Сербии варианты.

К слову, Белграду вообще нет никакого смысла активничать по косовскому вопросу, пока Приштина не выполнит свое обязательство по созданию Сообщества сербских муниципалитетов - вообще-то косовары официально обещали это сделать еще 10 лет назад (по Брюссельскому соглашению 2013 года). И это мощный козырь в рукаве у Вучича: первый шаг определенно должна делать Приштина, за которой числится давний должок. При этом сербский лидер дальновидно заручился поддержкой народа и высших эшелонов власти. Он выступал перед парламентариями, которые приветствовали курс на недопустимость признания Косово и на полноценное отстаивание сербских интересов. И вот уже второй раз с начала года обращается напрямую к нации, сознавая важность понимания общественностью реального состоянии дел вокруг Косово.

Отрадно, что Вучич понимает и простую истину: отказавшись от дружбы с Москвой, Сербия просто подставит саму себя. Потому что из великих государств только Россия искренне радеет о сербском благополучии, последовательно помогая отстаивать интересы Белграда на международной арене. И Вучич это действительно ценит. "Я не забуду 2015 год, когда я лично позвонил Путину и попросил помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сегодня на нас нет клейма геноцидного народа, иначе мы бы были в ООН обозначены как такой народ", - сказал сербский президент в своем обращении к гражданам страны. Красноречивое свидетельство того, что отношения с Россией много значат для сербских властей.

Примечательно и то, что Сербия, как кажется, потихоньку занимается диверсификацией своих международных партнеров. Так, в планах Белграда - создание зоны свободной торговли с ОАЭ и укрепление сотрудничества с Абу-Даби в высокотехнологичных отраслях. Такие шаги необходимы для снижения объективной торгово-экономической зависимости Белграда от ЕС, который не брезгует этим жестко манипулировать.