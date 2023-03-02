Чудеса на виражах. Как Вучич держит удар по Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград не достиг никакой договоренности с косоварами и ЕС на прошедших переговорах в Брюсселе. Об этом сербский лидер поведал в своем обращении к нации, которое транслировалось на телеканале РТС. По словам Вучича, сторонам предстоят дальнейшие переговоры по косовской проблеме, и их "будет еще много".
Заявление Вучича меняет очень многое: его слова полностью опровергают реплики главного евродипломата Жозепа Борреля, который в понедельник довольно рассказывал прессе о достижении принципиального согласия между Белградом и Приштиной. И хотя Боррель дал понять, что порядок имплементации соглашения стороны еще будут обсуждать, об одобрении франко-немецкого плана он говорил как о свершившемся факте. Вдогонку Евросоюз опубликовал и текст соглашения, как бы торжествующе подтверждая, что дело осталось за малым… Оказалось же, что господин Боррель, мягко говоря, все очень сильно приукрасил: выступление сербского президента спустило Брюссель с небес на землю.
То, что идиллическая риторика Борреля шита белыми нитками, было понятно еще в понедельник. Достаточно было послушать премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, который излучал нескрываемое негодование и разочарование от исхода этих переговоров. Разговаривая с журналистами, он заявил, что сербы так и не подписали никакого соглашения, хотя сам Курти, по его словам, на это очень рассчитывал. Более того, в своем обращении к сербскому народу Вучич окончательно обломал надежды косовара: президент Сербии прямо заявил, что Приштине не светит никакое сербское признание, равно как и "зеленый свет" от Белграда на членство в международных организациях. "Пока я президент республики, я не подпишу и не приму ни формального, ни неформального признания Косово, ни вступления Косово в ООН", - приводит ТАСС его слова. Эта реплика сербского лидера меняет вообще все. Если еще утром вторника могло показаться, что Сербия готовится расписаться в своей беспомощности под беспрецедентным западным напором, то всего сутки спустя стало ясно: Белград по-прежнему в игре и сдаваться действительно не собирается.
Евросоюз же теперь оказывается в очень щекотливом положении: в Брюсселе требовали, чтобы Белград непременно принял франко-немецкий план, и причем в максимально оперативном порядке. Однако, Вучич и его команда показали, что отказываться от своих национальных интересов Белград не намерен. Возникает вопрос: к чему ЕС затеял такую спешку в разрешении проблемы, которая уже не первый год является гордиевым узлом мировой политики? Ведь для полноценного урегулирования нужно учесть глубинные интересы каждой стороны конфликта, чтобы не было почвы для новой конфронтации; здесь же сербов внаглую принуждают к скорейшей капитуляции. Иначе это расценивать нельзя: в тексте предложенного ЕС соглашения сказано, что Белград и Приштина должны обменяться постоянными дипломатическими миссиями. Вообще-то так делают только государства, то есть фактически предлагается официально закрепить статус Косово как самостоятельного государства.
Причина торопливости ЕС лежит на поверхности - дело тут совсем не в Косово: на самом деле подкоп ведется под Россию, а косовская карта просто используется Брюсселем для продавливания сербов и слома их воли сопротивляться русофобской политике Запада. Отсюда и вопиющий шантаж Белграда со стороны ЕС: в Брюсселе пригрозили вывести все европейские инвестиции из Сербии и загнать ее в полную изоляцию. По поведению Вучича очевидно, что как раз этого в Белграде и боятся больше всего: так, анонсируя свое выступление по телевидению, Вучич обмолвился о сохранении евроинвестиций для Сербии по итогам переговоров. Для понимания: по итогам 2021 года цифры показывали, что более 60 процентов от мирового товарооборота Сербии - это как раз государства ЕС. Не трудно догадаться, что и в инвестиционном плане ЕС удерживает пальму первенства.
Иными словами, Евросоюз открыто пошел ва-банк после безуспешных попыток вовлечь Сербию в антироссийский лагерь и заставить ее ввести санкции против Москвы. Если сербы испугаются европейской дубинки и примут невыгодный и откровенно прокосоварский план ЕС (по крайней мере, в его нынешнем виде), то это будет означать, что сербов прочно схватили за горло. А дальше - принцип домино: потом ЕС снова затребует от сербов антироссийских санкций, пригрозив все тем же - лишением инвестиций и изоляцией. И тогда у загнанных в угол сербов просто не останется выбора.
Конечно, в Брюсселе делают акцент на том, что в последние год-полтора ситуация на севере Косово (где проживают сербы) стала крайне взрывоопасной. Мол, это требует какого-то срочного мирного решения. Вот только есть стойкое ощущение, что Приштина целенаправленно устраивала эти провокации как раз для того, чтобы заставить Белград пойти на переговоры. А дальше включается "пацифистский" ЕС, предлагая такую сделку. В этой антисербской пьесе все шаги продуманы наперед. Вот только Вучич и его команда продолжают гнуть свою линию, и наступать в этот капкан они не собираются.
Надо сказать, что Александр Вучич достиг впечатляющего мастерства в умении грамотно и искуссно лавировать между Россией и Западом. Он словно горнолыжник, умело объезжающий каждый флажок и закладывающий яркие виражи. Судя по всему, сербский президент прекрасно понимает суть многоходовки Брюсселя. Более того, он взял на вооружение излюбленную тактику самого Евросоюза, привыкшего сначала раздавать головокружительные обещания, а потом откровенно футболить. Вучич все делает по науке: он согласился на переговоры по франко-немецкой инициативе, понимая, что нельзя допустить потерю разнопланового сотрудничества с ЕС. Но он и не думает плясать под брюссельскую дудку - и умело затягивает переговоры, отвергая неприемлемые для Сербии варианты.
К слову, Белграду вообще нет никакого смысла активничать по косовскому вопросу, пока Приштина не выполнит свое обязательство по созданию Сообщества сербских муниципалитетов - вообще-то косовары официально обещали это сделать еще 10 лет назад (по Брюссельскому соглашению 2013 года). И это мощный козырь в рукаве у Вучича: первый шаг определенно должна делать Приштина, за которой числится давний должок. При этом сербский лидер дальновидно заручился поддержкой народа и высших эшелонов власти. Он выступал перед парламентариями, которые приветствовали курс на недопустимость признания Косово и на полноценное отстаивание сербских интересов. И вот уже второй раз с начала года обращается напрямую к нации, сознавая важность понимания общественностью реального состоянии дел вокруг Косово.
Отрадно, что Вучич понимает и простую истину: отказавшись от дружбы с Москвой, Сербия просто подставит саму себя. Потому что из великих государств только Россия искренне радеет о сербском благополучии, последовательно помогая отстаивать интересы Белграда на международной арене. И Вучич это действительно ценит. "Я не забуду 2015 год, когда я лично позвонил Путину и попросил помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сегодня на нас нет клейма геноцидного народа, иначе мы бы были в ООН обозначены как такой народ", - сказал сербский президент в своем обращении к гражданам страны. Красноречивое свидетельство того, что отношения с Россией много значат для сербских властей.
Примечательно и то, что Сербия, как кажется, потихоньку занимается диверсификацией своих международных партнеров. Так, в планах Белграда - создание зоны свободной торговли с ОАЭ и укрепление сотрудничества с Абу-Даби в высокотехнологичных отраслях. Такие шаги необходимы для снижения объективной торгово-экономической зависимости Белграда от ЕС, который не брезгует этим жестко манипулировать.
Несмотря на то, что Сербия находится в предельно сложном геополитическом положении, а западное давление на нее растет как на дрожжах, президент страны Александр Вучич крепко держит штурвал своего корабля. Он уже давно зарекомендовал себя как крепкий орешек, ставящий во главу угла интересы самой Сербии. Так что брюссельская пташка рано запела в торжествующих тонах: Вучич и Сербия еще поборются.