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9 минут назад

В Сумах слышны взрывы

Елена Прошина

В украинском городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Сумах слышны взрывы
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

При этом уточняется, что воздушная тревога в области не была объявлена. Помимо этого, ранее СМИ Украины сообщали о взрывах не только на территории Сумской области, но и в районе Кременчуга.

1 марта воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Отмечается, что сигнал тревоги начался около 08:38 мск. и заработал в указанных областях почти одновременно.

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