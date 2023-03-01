В Сумах слышны взрывы

В украинском городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

При этом уточняется, что воздушная тревога в области не была объявлена. Помимо этого, ранее СМИ Украины сообщали о взрывах не только на территории Сумской области, но и в районе Кременчуга.