В Сумах слышны взрывы

В украинском городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
При этом уточняется, что воздушная тревога в области не была объявлена. Помимо этого, ранее СМИ Украины сообщали о взрывах не только на территории Сумской области, но и в районе Кременчуга.
1 марта воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Отмечается, что сигнал тревоги начался около 08:38 мск. и заработал в указанных областях почти одновременно.