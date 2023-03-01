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10 минут назад

Der Spiegel: ЕС планирует перевести экономику на военные рельсы ради Украины

Вечерняя Москва

Еврокомиссия (ЕК) разработала план перехода экономики ЕС на военные рельсы ради помощи Украине. Об этом в среду, 1 марта, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

СМИ: ЕС планирует перевести экономику на военные рельсы ради Украины
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По информации издания, ЕК планирует разработать план, благодаря которому страны — члены ЕС смогут не только помогать Украине вооружением, но и пополнять собственные запасы. Отмечается, что план будет состоять из трех этапов.

Сначала планируется увеличение поставок на Украину снарядов, в том числе калибра 155 миллиметров. Затем планируются совместные закупки оружия и снаряжения, чтобы восполнить собственные запасы и увеличить поставки.

Заключительный этап предусматривает трехкратное увеличение производства боеприпасов. Чрезвычайная помощь первой опоры должна следовать уже установленной схеме: страны ЕС снабжают Украину и получают взамен деньги от Европейского фонда мира (EPF).

Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось по 500 миллионов евро каждый раз. В декабре 2022 года было принято решение увеличить его до двух миллиардов евро, пишет Der Spiegel.

В Соединенных Штатах призвали Украину самой платить за поставляемые ей вооружения. Что кроется за этим заявлением и когда официальный Киев начнет рассчитываться с долгами, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.

В мире,Алексей Живов,Еврокомиссия,ЕС,
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