Названо число украинских беженцев в Европе

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в страны Европы выехали более 8,1 миллиона украинских беженцев, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом пишет ТАСС.

Ведомство назвало общее число украинских беженцев в Европе — 8 104 606. За последнюю неделю их число увеличилось на 16 654. С 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года больше всего беженцев предпочли Россию (2 852 395). В тройке лидеров Польша — 1 563 386, Германия — 1 055 323.

Далее идут Чехия (494 793), Италия (171 739), Испания (168 654), Великобритания (163 500), Болгария (153 170), а также Франция (118 994), Румыния (117 028), Словакия (110 444) и Молдавия (109 348). В других европейских странах число беженцев с Украины не превышает 100 тысяч человек.