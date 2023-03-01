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Названо число украинских беженцев в Европе

Lenta.ruиещё 1

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в страны Европы выехали более 8,1 миллиона украинских беженцев, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом пишет ТАСС.

Названо число украинских беженцев в Европе
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Ведомство назвало общее число украинских беженцев в Европе — 8 104 606. За последнюю неделю их число увеличилось на 16 654. С 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года больше всего беженцев предпочли Россию (2 852 395). В тройке лидеров Польша — 1 563 386, Германия — 1 055 323.

Далее идут Чехия (494 793), Италия (171 739), Испания (168 654), Великобритания (163 500), Болгария (153 170), а также Франция (118 994), Румыния (117 028), Словакия (110 444) и Молдавия (109 348). В других европейских странах число беженцев с Украины не превышает 100 тысяч человек.

Ранее власти Польши обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания. Новые правила по оплате жилья для украинцев в Польше начинают действовать с 1 марта 2023 года.

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