Байден продлил на год действие антироссийских санкций

Согласно сообщениям Белого дома, президент США Джо Байден продлил срок действия антироссийских санкций ещё на год. Об этом сообщает ТАСС.

Фото:

Это коснётся санкций, которые 21 февраля 2022 года ввела нынешняя администрация президента США, 20 сентября 2018 года ввела администрация Дональда Трампа, а также тех, что были установлены в марте и декабре 2014 года администрацией Барака Обамы.

Как сообщил Байден, эти ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года. Своё решение он объяснил тем, что политика России, о которой говорится в тексте санкционных распоряжений, всё ещё представляют чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политике США.

«Поэтому я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», – заявил он.