Байден продлил на год действие антироссийских санкций

Согласно сообщениям Белого дома, президент США Джо Байден продлил срок действия антироссийских санкций ещё на год. Об этом сообщает ТАСС.
Это коснётся санкций, которые 21 февраля 2022 года ввела нынешняя администрация президента США, 20 сентября 2018 года ввела администрация Дональда Трампа, а также тех, что были установлены в марте и декабре 2014 года администрацией Барака Обамы.
Как сообщил Байден, эти ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года. Своё решение он объяснил тем, что политика России, о которой говорится в тексте санкционных распоряжений, всё ещё представляют чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политике США.
«Поэтому я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», – заявил он.