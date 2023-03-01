СМИ: в Полтавской и Сумской областях Украины раздались взрывы

В районе города Кременчуг в Полтавской области, а также в Сумской области в центральной части Украины прозвучали взрывы, сообщает ТАСС, ссылаясь на издание «Страна.ua».

Ранее на большей части Украины, в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту тревога была отменена.

При этом глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности ракетного удара.

В Кременчуге расположен крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). О взрывах в этом городе сообщалось ночью 1 марта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.