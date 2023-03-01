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23 минуты назад

Ряд депутатов парламента Венгрии предложили ветировать прием Швеции и Финляндии в НАТО

Газета.Ruиещё 3

Представитель венгерской партии Mi Hazánk (Наша Родина) Элёд Новак заявил, что фракция предлагает наложить вето на расширение НАТО, поскольку это станет провокацией и шагом к мировой войне. Об этом сообщает издание Hirklikk.

В Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО
Фото: газета.ругазета.ру

По его словам, партия является единственной из фракций, выступающей за то, чтобы Будапешт наложил вето на расширение Североатлантического альянса, поскольку данное действие будет рассматривать как провокация и новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона.

Он отметил, что у партии нет претензий к Финляндии и Швеции, однако «мир Европы и хрупкое равновесие обеспечены только в том случае, если у России и НАТО нет или практически нет общей границы».

Ранее президент Венгрии Каталина Новак призвала венгерский парламент как можно скорее ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

28 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что затягивание вступления Финляндии и Швеции в НАТО ставит под сомнение политику открытых дверей и подрывает доверие к альянсу. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса.

В мире,НАТО,
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