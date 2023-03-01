В Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО

Представитель венгерской партии Mi Hazánk (Наша Родина) Элёд Новак заявил, что фракция предлагает наложить вето на расширение НАТО, поскольку это станет провокацией и шагом к мировой войне. Об этом сообщает издание Hirklikk.
По его словам, партия является единственной из фракций, выступающей за то, чтобы Будапешт наложил вето на расширение Североатлантического альянса, поскольку данное действие будет рассматривать как провокация и новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона.
Он отметил, что у партии нет претензий к Финляндии и Швеции, однако «мир Европы и хрупкое равновесие обеспечены только в том случае, если у России и НАТО нет или практически нет общей границы».
Ранее президент Венгрии Каталина Новак призвала венгерский парламент как можно скорее ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.
28 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что затягивание вступления Финляндии и Швеции в НАТО ставит под сомнение политику открытых дверей и подрывает доверие к альянсу. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса.