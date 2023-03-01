В Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО

Представитель венгерской партии Mi Hazánk (Наша Родина) Элёд Новак заявил, что фракция предлагает наложить вето на расширение НАТО, поскольку это станет провокацией и шагом к мировой войне. Об этом сообщает издание Hirklikk.

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По его словам, партия является единственной из фракций, выступающей за то, чтобы Будапешт наложил вето на расширение Североатлантического альянса, поскольку данное действие будет рассматривать как провокация и новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона.

Он отметил, что у партии нет претензий к Финляндии и Швеции, однако «мир Европы и хрупкое равновесие обеспечены только в том случае, если у России и НАТО нет или практически нет общей границы».

Ранее президент Венгрии Каталина Новак призвала венгерский парламент как можно скорее ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.