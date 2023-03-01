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18 минут назад

В Белоруссии рассказали о фактах грубого нарушения прав человека Западом

Илья Родин

Западные государства постоянно нарушают права граждан Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. Об этом пишет РИА «Новости».

В Белоруссии рассказали о фактах грубого нарушения прав человека Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что свое заявление высокопоставленный дипломат сделал на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Заседание Совета было созвано в среду, 1 марта, в Женеве (Швейцария).

Замминистра подчеркнул, что в рамках логики либеральных демократов, подход, при котором во главу угла ставятся права человека, должен применяться ко всем вопросам международной повестки. Он добавил, что его необходимо применять даже к процессам сортировки отходов.

Следовательно, запрет властей Литвы на транзит произведенных в Белоруссии удобрений по территории страны к морским портам необходимо трактовать как лишение сотен миллионов людей в бедных государствах возможности жить без нищеты и голода, пояснил Юрий Амбразевич.

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Ограничения, введенные Варшавой на пересечение границы с Белоруссией, в свою очередь, нарушают право на труд многих тысяч водителей фур из Казахстана, Польши, Турции и других стран, уточнил дипломат.

Юрий Амбразевич также обратил внимание на нарушения прав человека, допущенные при вводе Вашингтоном запрета на авиасообщение с Белоруссией, при введении санкций против белорусских атлетов, при наложении рестрикций на телеканалы.

В заключении своей речи дипломат призвал членов Совета тщательно обдумать приведенные им факты.

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