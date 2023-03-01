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15 минут назад

Эксперт считает, что США пытаются вмешаться в ход выборов в Турции

ТАСС

Соединенные Штаты предпринимают попытки вмешаться в ход намеченных на середину мая президентских и парламентских выборов в Турции, чтобы лишить власти действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и возглавляемую им Партию справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщили в среду ТАСС председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Эксперт считает, что США пытаются вмешаться в ход выборов в Турции
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"За 80 дней до [общенациональных] выборов начался новый этап в планах США по свержению правительства [правящей] Партии справедливости и развития. Предстоящие выборы в конечном счете являются выбором между Турцией и империализмом США. Эти выборы не являются выбором между вариантами власти, как это было на предыдущем голосовании", - считает он.

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По мнению Перинчека, являющийся для Анкары союзником по НАТО Вашингтон "для свержения Эрдогана и его партии пытается контролировать народные массы, чтобы дестабилизировать обстановку в Турции". По его словам, жители Турции, включая футбольных болельщиков, "имеют право выкрикивать лозунги "Правительство в отставку!", но они должны осознавать, что таким образом "они становятся частью заговора Запада" против правительства Эрдогана. Так политик прокомментировал инцидент, когда болельщики на футбольных матчах выкрикивали соответствующие лозунги после разрушительных землетрясений на юго-востоке республики.

Кроме того, лидер партии "Родина" напомнил, что в последние месяцы в западных СМИ, в том числе журнале Foreign Policy и газете Stern, стали активно публиковаться антитурецкие статьи, в которых резко критикуется политика ПСР и турецкого лидера.

Партия "Родина", которая не входит в состав парламента, активно выступает за отказ от развития союзнических отношений с Западом, в первую очередь с США, а также за активное развитие отношений с РФ и Китаем. Догу Перинчек является видным историком и экспертом в международных отношениях, он часто выступает в качестве приглашенного специалиста на ведущих турецких телеканалах.

Ранее политическое движение проводило акции протеста возле объектов НАТО в республике и призывало власти страны установить полный контроль над использующейся НАТО радиолокационной станцией Кюреджик, а также немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,Партия Родина,НАТО,
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