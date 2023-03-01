Эксперт считает, что США пытаются вмешаться в ход выборов в Турции

Соединенные Штаты предпринимают попытки вмешаться в ход намеченных на середину мая президентских и парламентских выборов в Турции, чтобы лишить власти действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и возглавляемую им Партию справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщили в среду ТАСС председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

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"За 80 дней до [общенациональных] выборов начался новый этап в планах США по свержению правительства [правящей] Партии справедливости и развития. Предстоящие выборы в конечном счете являются выбором между Турцией и империализмом США. Эти выборы не являются выбором между вариантами власти, как это было на предыдущем голосовании", - считает он.

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По мнению Перинчека, являющийся для Анкары союзником по НАТО Вашингтон "для свержения Эрдогана и его партии пытается контролировать народные массы, чтобы дестабилизировать обстановку в Турции". По его словам, жители Турции, включая футбольных болельщиков, "имеют право выкрикивать лозунги "Правительство в отставку!", но они должны осознавать, что таким образом "они становятся частью заговора Запада" против правительства Эрдогана. Так политик прокомментировал инцидент, когда болельщики на футбольных матчах выкрикивали соответствующие лозунги после разрушительных землетрясений на юго-востоке республики.

Кроме того, лидер партии "Родина" напомнил, что в последние месяцы в западных СМИ, в том числе журнале Foreign Policy и газете Stern, стали активно публиковаться антитурецкие статьи, в которых резко критикуется политика ПСР и турецкого лидера.

Партия "Родина", которая не входит в состав парламента, активно выступает за отказ от развития союзнических отношений с Западом, в первую очередь с США, а также за активное развитие отношений с РФ и Китаем. Догу Перинчек является видным историком и экспертом в международных отношениях, он часто выступает в качестве приглашенного специалиста на ведущих турецких телеканалах.